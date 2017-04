PALERMO – Un’altra vittima della strada a Palermo. Un uomo di 49 anni, Antonino Asciutto, è stato investito in via Amedeo d’Aosta da un’auto di grossa cilindrata, che non si è fermata dopo l’impatto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

L’automobilista, probabilmente di un’Audi 3, è adesso ricercato dalla polizia e dai vigili urbani.

Antonio Asciutto è la quarta vittima in pochi giorni. Dopo la tragica morte di Giulia Mazzola, la piccola che ha perso la vita a soli 6 anni, del motociclista di 33 anni investito da un Suv e Calogero Amico, che si è schiantato contro un compattatore.