Falciato di notte da un Suv mentre era in bicicletta. Sarebbe morto così Giuseppe Gambino, 33 anni, travolto la notte scorsa all’incrocio tra via Messina Marine e via Amedeo d’Aosta, nel quartiere Settecannoli.

L’automobilista si è presentato alla polizia del commissariato Brancaccio. La vittima lavorava come barista da “Ilardo”, al Foro Italico.

Sull’incidente indagano i vigili urbani e la polizia, dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità del conducente della vettura.

Giuseppe Gambino è la terza vittima della strada nella settimana più nera per gli incidenti a Palermo. Lunedì scorso ha perso la vita in via Arcoleo una bambina di 6 anni, uccisa dall’airbag dell’auto in cui viaggiava, sul sedile anteriore, insieme con la madre e con altri familiari. Il giorno dopo è morto un motociclista, andando a schiantarsi contro un autocompattatore in via Rosario Nicoletti.