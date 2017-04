Palermo si è svegliata con un altro morto sulle strade. All’alba un motociclista di 31 anni ha perso la vita in un incidente in via Rosario Nicoletti. A causare la morte del ragazzo lo schianto contro un un compattatore della Rap. Il mezzo si trovava su un lato della strada per la consueta raccolta dei rifiuti.

Fin da subito le condizioni del motociclista sono apparse disperate. Trasportato all’ospedale Cervello, è morto poco dopo. E’ la seconda vittima in due giorni nel capoluogo siciliano, dopo la morte della bimba di 6 anni, avvenuta ieri in seguito ad uno scontro tra due auto.