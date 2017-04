Tragedia a Palermo. Una bambina di sei anni è morta, questa mattina, a causa delle ferite riportate dopo essere sbalzata fuori dal finestrino dell’auto in cui viaggiava con la madre e la zia.

L’incidente

La polizia municipale ha ricostruito gli eventi. A quanto pare, ci sarebbe stato uno scontro tra due auto, una Volkswagen Golf e una Hynday tra la via Salvatore Morso e la via Arcoleo. La piccola, che si trovata sul sedile anteriore della Golf, sarebbe stata sbalzata fuori dalla vettura finendo sull’asfalto. Ferita anche la madre della bambina e un’altra donna, la zia che si trovava in macchina con loro.

Le condizioni della piccola erano state subito ritenute gravissime dai soccorritori del 118 e poi all’ospedale Civico. I medici hanno tentato di salvarla, ma non c’è stato nulla da fare.