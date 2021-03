Dopo l’intesa firmata tra la Regione e le Diocesi siciliane che prevede la possibilità di effettuare le vaccinazioni anti-covid nei locali delle parrocchie, arrivano gli elenchi di chi aderirà all’iniziativa a partire dal prossimo 3 aprile, ovvero il sabato santo, la vigilia di Pasqua.

Secondo le indicazioni della Regione Siciliana, la vaccinazione sarà effettuata se ci saranno un minimo di 50 prenotazioni per parrocchia: si tratta di 500 sedi di vaccinazione in altrettante parrocchie delle 18 diocesi siciliane.

Alle comunità parrocchiali individuate è stato fornito un modulo da compilare per la prenotazione in occasione di questa giornata di vaccinazione straordinaria e a ciascuna di esse sono destinate fino ad un massimo di 100 vaccinazioni (essendo comunque richiesto un minimo di 50 adesioni).

I punti vaccinali dotati di un medico, un infermiere e un amministrativo per consentire ai cittadini fra i 69 ed i 79 anni di ricevere il vaccino di AstraZeneca. Gli elenchi delle cento persone da vaccinare in ogni parrocchia saranno compilati dai parroci entro fine mese.

La Diocesi di Palermo ha selezionato 34 parrocchie tra la città e la provincia, inizialmente era stato previsto che fossero individuate 53 Chiese dove fare i vaccini ma poi il numero è stato ridotto cercando di coprire ogni quartiere.

L’elenco delle parrocchie di Palermo che aderiscono

A Palermo i fedeli potranno vaccinarsi alla Cattedrale e nelle chiese Maria Santissima delle Grazie in corso dei Mille; Maria SS. Madre della Misericordia in via Liguria; San Vincenzo de’ Paoli in via dei Quartieri; Maria Santissima del Perpetuo Soccorso ad Altarello; Maria SS. Madre della Chiesa in via Montecarlo; San Michele Arcangelo di via Sciuti; Sant’Espedito in via Nicolò Garzilli; Maria SS. Assunta in via Mater Dei a Mondello; Santa Chiara d’Assisi in via Crispi; Madonna della Provvidenza di via Ammiraglio Rizzo e Nostra Signora della Consolazione in via dei Cantieri; Maria SS. Immacolata in via Gustavo Roccella nel rione Montegrappa; San Basilio in via Cesare Terranova; Sacro Cuore di Gesù alla Noce; SS. Crocifisso di via Galletti 30 ad Acqua dei Corsari; Sant’Ernesto di via Campolo; Santi Cosma e Damiano di via Torretta a Sferracavallo; San Gregorio Papa di via San Martino a Boccadifalco; Santa Teresa di via Filippo Parlatore; San Giovanni Apostolo di via Paladini; Gesù, Maria e Giuseppe di via Sacra Famiglia; San Luigi in via Ugdulena; Santa Caterina da Siena in via dell’Airone a Borgo Ulivia; San Francesco di Paola a piazza Santa Oliva e Santa Cristina a Borgo Nuovo.

In provincia

Chiesa di San Martino Vescovo a San Martino delle Scale; alla Santissima Annunziata di Caccamo; a Termini Imerese nella Chiesa Madre, nella chiesetta della Madonna della Provvidenza e alla Madonna della Consolazione e nelle parrocchie Maria SS. Immacolata di Cerda e Godrano. Anche la Diocesi di Monreale ha stilato l’elenco delle parrocchie che sono state coinvolte: in paese confermate l’oratorio della Chiesa Santa Teresa del Bambin Gesù di via Circonvallazione; San Gaetano-Caritas diocesana di via Villa Veneto (ex Albergo dei Poveri) e il convento di Santa Maria La Reale. Ad Altofonte i vaccini saranno somministrati alla parrocchia di San Giuseppe a Piano Maglio; a Balestrate nel salone della Chiesa di Sant’Anna; a Bisaquino alla Maria Santissima del Rosario; a Camporeale a Sant’Agnese; a Corleone alla Papa Giovanni XXIII; a Borgetto nella parrocchia di Santa Maria Maddalena; a Capaci nei locali della Chiesa Beata Pina Suriano; a Carini alla Chiesa di San Lorenzo e alla Maria Santissima delle Grazie di Villagrazia di Carini; a Montelepre: nella parrocchia di Santa Rosalia; a Partinico alla Maria Santissima del Rosario; a Roccamena al Santissimo Salvatore e a Terrasini nella Chiesa di Maria Santissima della Provvidenza. Oratorio della Caritas e al teatro del Seminario di Piana degli Albanesi, chiesa di Santa Cristina Gela, Contessa Entellina, Palazzo Adriano e Mezzojuso.

