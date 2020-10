Tutto pronto per Bisceglie-Palermo, partita valida per la quinta giornata del girone C di Serie C. Dopo un pareggio e due sconfitte, i rosanero cercano in Puglia la prima vittoria nella nuova serie.

Fischio d’inizio alle ore 15.00.

La partita è disponibile in diretta streaming a questo link: https://www.live-now.com/it-it/page/sicilianews24/249244

LEGGI ANCHE

SCONTRO SUI NUMERI DELL’ACCOGLIENZA TRA MATTINA E GELARDA

CONTROLLI ANTI- COVID, SANZIONATI 4 LOCALI A CATANIA

BELLOLAMPO SCOPPIA, RISCHIO BLOCCO DELLA RACCOLTA