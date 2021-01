Report vaccini Sicilia, si accelera per ottenere più forniture

Il criterio che assegna alle regioni più virtuose il maggior numero di dosi e di rifornimento, fa si che la Sicilia abbia deciso per un’accelerazione delle vaccinazioni a scapito forse delle scorte necessarie per i richiami che inizieranno a breve.

Ne è la prova il fatto che nelle ultime 24 ora nell’Isole si siano fatte 10.441 vaccinazioni, portando il totale a 79.889 di cui 41.446 donne e 38.843 uomini.

L’importanza di mettere da parte scorte nasce dalla consapevolezza di dover assicurare un minimo di dosi per chi attende la seconda iniezione, ma la Regione assicura di avere avuto garanzia di consegne regolari (lunedì sono arrivate 56 mila dosi e la prossima settimana ne sono atte- se altre 48 mila).

Musumeci si è detto soddisfatto della risposta dei siciliani alla campagna vaccinale: “La comunità siciliana sta reagendo bene alla campagna di vaccinazione e siamo una delle prime regioni in Italia. Siamo intorno all’80 per cento”.

Tornando alle scorte, sulla prima fornitura qualche dose è stata messa da parte, ma adesso su indicazione del commissario nazionale Domenico Arcuri Razza ha fatto sapere: “Il problema delle scorte ce lo porremo dalla terza settimana, quando accantoneremo il 30/40% delle dosi per il richiamo”.

Intanto si attende il 29 gennaio, l’Agenzia europea per i farmaci Ema dovrebbe dare il via libera al vaccino di AstraZeneca, anche i risultati del vaccino italiano ReiThera sono molto incoraggianti e l’ok alla commercializzazione potrebbe giungere per l’estate.

