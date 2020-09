_

Sono state completate le operazioni di scrutinio in Sicilia relative al Referendum costituzionale che ha ad oggetto la riduzione del numero dei parlamentari.

Alle votazioni ha vinto il “Sì”, e quindi la riforma è stata confermata. Hanno risposto “Sì” al quesito referendario oltre il 69% dei votanti. Il “No” ha raccolto invece poco più del 30% delle preferenze.

In Sicilia, le percentuali di preferenze per il “Sì” hanno superato la media italiana. Nelle 5.300 sezioni dell’isola, ha votato per confermare la riforma costituzionale il 75,88% degli elettori (1.055.351 preferenze). Mentre il 24,12% ha votato a sfavore.

Molto bassa invece l’affluenza alle urne nei seggi siciliani. Con il 35,39% (1.400.512 persone), l’Isola risulta essere la regione con la percentuale di votanti più bassa rispetto agli aventi diritto. Enna, Ragusa e Siracusa sono le province siciliane con le percentuali maggiori: rispettivamente 41,56%, 37,56%, e 36,73. Fanalino di coda la provincia di Palermo, con il 33,16%.

L’affluenza complessiva in Italia, considerando i 7.903 Comuni in cui si è votato domenica e lunedì, è invece del 53,84%. Le Regioni in cui si sono presentati più votanti sono state la Valle D’Aosta (73,44%), il Trentino-Alto Adige (70,96%), e il Veneto (67,54%).

