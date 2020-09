La Commissione Ue modifica il programma operativo regionale e per la Sicilia arriva quasi mezzo miliardo di nuovi fondi UE. Uno step necessario, visto che i fondi serviranno per attuare parte delle norme inserite a maggio nella finanziaria regionale.

Grazie alla flessibilità straordinaria nel quadro dell’emergenza Covid, arriveranno in Sicilia fino 320 milioni di euro di liquidità per piccole e medie imprese. Ma questa è solo la parte più consistente del “pacchetto”, che include anche 4,3 milioni per il settore sanitario; 75 milioni per il turismo; 60 milioni per le scuole.

Nel frattempo cresce sempre di più il numero di domande per il “Bonus Sicilia” (oltre 10 mila quelle precompilate, per 128 milioni di euro) in attesa del “click day” previsto per il 5 ottobre. E nel frattempo procede anche l’iter per il c.d. “bonus matrimonio”: ieri il decreto con criteri e modalità è stato firmato dagli assessori Scavone e Armao. Il bonus prevede un contributo fino a 3 mila euro per poter affrontare le spese per le nozze – sia in forma civile che religiosa – a favore di futuri coniugi il cui Isee massimo (comprensivo dei nuclei familiari di origine) non superi i 30 mila euro. Il decreto si applica alle celebrazioni che vanno dal 15 settembre 2020 al 31 luglio 2021. Una volta pubblicato il decreto, le coppie possono fare domanda entro i successivi 60 giorni.

