Ancora un focolaio di Covid-19 tra i più fragili a Palermo, dopo quello scoppiato presso il Centro Geriatrio Siciliano di Via Messina Marine, sono stati registrati 33 positivi presso l’Istituto figlie della misericordia e della croce di via Evangelista di Blasi: gli ospiti della struttura sono 51 in totale.

Tra le persone anziane assistite nella struttura con diverse patologie, anche gravi, pure una donna di 102 anni. Tutti i familiari sono stati avvisati dei contagi con un messaggio.

Sono risultati positivi al tampone rapido anche 5 operatori (su 21) e 4 suore, ma per fortuna quasi tutti sono risultati asintomatici al momento. Gli altri operatori e i volontari del servizio civile sono risultati negativi e rimandati a casa in isolamento fiduciario.

Come da protocollo domani verranno eseguiti i tamponi molecolari dell’Asp. Nella struttura restano al momento in servizio 8 operatori fra cui i 5 contagiati, e le tre suore infermiere, anche loro colpite dal virus.

