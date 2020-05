_

Coronavirus Sicilia. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (giovedì 7 maggio), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Coronavirus Sicilia, 80 guariti e sempre meno ricoveri

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 95.695 (+2.696 rispetto a ieri), su 85.674 persone: di queste sono risultate positive 3.288 (+7), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.127 (-74), 910 sono guarite (+80) e 251 decedute (+1).

Degli attuali 2.127 positivi, 370 pazienti (-14) sono ricoverati – di cui 21 in terapia intensiva (-4) – mentre 1.757 (-60) sono in isolamento domiciliare.

Rientrato in Italia il palermitano positivo al Covid rimasto bloccato in Guinea

Si è conclusa al meglio la vicenda che ha riguardato Jesus Jaime Mba Obono, palermitano ammalato di Covid-19 rimasto bloccato in Guinea.

L’uomo si è ammalato durante il viaggio per andare a visitare la propria famiglia nel suo paese di origine. Ricoverato in ospedale per diversi giorni e intubato, le sue condizioni di salute avevano destato molte preoccupazioni.

I costi per il rimpatrio erano però insostenibili dalla famiglia. La moglie di Obono, Chiara Beninati, aveva anche avviato una raccolta fondi per riuscire a pagare il viaggio di rientro.

Del caso si è occupata la Farnesina, che ha messo a disposizione un aereo militare per far tornare l’uomo in Sicilia. A bordo del velivolo, che è atterrato intorno alle 5 a Palermo, era presente il team di bio-contenimento dell’Aeronautica militare, costituito da medici ed infermieri specializzati nell’assistenza ai pazienti affetti da malattie infettive.

Jesus Jaime Mba Obono è adesso ricoverato in sicurezza all’Ospedale Cervello.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.