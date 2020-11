Il Comune di Palermo ha consegnato questa mattina sei aule aggiuntive per 90 allieve e allievi di scuola media, più gli spazi accessori, all’Istituto Comprensivo “Giuseppe Verdi” per garantire spazi adeguati alle classi in esubero nel rispetto del distanziamento previsto nei protocolli anti-Covid.

I locali, presi in locazione da privati, si trovano in via Caravaggio.

Erano presenti l’assessora alla Scuola, Giovanna Marano, la dirigente scolastica Valeria Mendola, l’architetto Francesco Triscari per l’Ufficio scolastico regionale e rappresentanti del Settore Patrimonio e Istruzione del Comune.

Nelle scorse settimane, in base ai risultati delle manifestazionI di interesse proposte all’avviso del Comune, sono stati già assegnati: all’Istituto Comprensivo “Piazzi-Giovanni XXIII” un appartamento con giardino in via Libertà 47/b per ospitare alcune sezioni infanzia del plesso “Trieste”;all’Istituto Comprensivo “Garibaldi-Rapisardi” cinque aule presso l’Istituto “Cusmano” da destinare a 80 bambine e bambini della scuola primaria;all’Istituto Comprensivo “Politeama” tre ampie aule aggiuntive messe a disposizione dall’Opera Pia Santa Lucia nell’immobile dell’ex “Istituto Santa Lucia”, in via Principe di Belmonte, per circa 72 alunne e alunni di scuola secondaria del plesso “Archimede”.

Nello stesso edificio, saranno disponibili entro dicembre, al termine di un intervento di riqualificazione, anche altre 4 aule prese in locazione per altrettante classi aggiuntive di primaria del plesso “La Masa”.

