E’ pioggia di click per poter accedere ai fondi previsti dal Bonus Sicilia, lo strumento lanciato dall’amministrazione regionale per sostenere le imprese dell’Isola.

Il totale della domande tocca già quota 37.991, e per finanziarle tutte servirebbero 462.482,422 euro, esattamente 3,7 volte il budget a disposizione della Regione.

L’assessore alle Attività produttive Mimmo Turano ha annunciato che la Regione non tornerà indietro e non sospenderà il bando da 125 milioni. Non saranno quindi accolte le richieste delle quattro associazioni Confesercenti, Confartigianato, Claai e Cna che chiedono di cambiare i codici ateco che individuano i settori produttivi ammessi a chiedere il contributo.

Turano promette però un bando bis, per chi resterà fuori da questo. “Stanziare 125 milioni è stata una scelta dell’Ars alla quale spetta adesso mettere sul piatto altre risorse per dare una possibilità a chi resterà escluso”.

Continuano intanto le segnalazioni su problemi tecnici al portale per poter accedere all’iscrizione, a denunciarlo è stato il presidente regionale di Confesercenti Sicilia Vittorio Messina.

“Riceviamo centinaia di segnalazioni da imprenditori e consulenti perché il portale attraverso cui si dovrebbe concorrere al Bonus Sicilia ha problemi tecnici e impedisce la partecipazione a imprese che hanno invece le carte in regola per concorrere”.

“Bisogna rivedere il metodo del click day – insiste Messina – perché non tiene conto del digital divide che penalizza i concorrenti di zone dove la linea non ha gli stessi parametri di quella che serve i grandi centri”.

Chiariti invece i dubbi sollevati dai rappresentanti delle imprese e degli ordini professionali sull’attestazione della regolarità contributiva.

Quest’ultimi chiedevano se le imprese dovessero già possedere il Durc o bastava soltanto averlo richiesto. Turano ha risposto precisando che “basta averlo richiesto”.

LEGGI ANCHE

OPERAI INTOSSICATI DAL BOTULINO, 31 RICOVERATI E 5 IN TERAPIA INTENSIVA

TREMESTIERI ETNEO: LA REGIONE SOSPENDE LE ELEZIONI COMUNALI