Le deputate Marianna Caronia e Margherita La Rocca Ruvolo hanno deciso di passare al gruppo di Forza Italia.

“Siamo un gruppo aperto e strutturato”, ha detto il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè durante la presentazione delle due deputate siciliane.

Con i due nuovi ingressi, il numero di componenti del gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars sale a 12. Per Caronia si tratta dell’ennesimo cambio: dopo aver iniziato la legislatura con Fi, la deputata era passata al gruppo misto. Dopo una parentesi con la Lega, era rientrata nel misto prima di trasferirsi con Forza Italia.

La Rocca Ruvolo invece era stata eletta con l’Udc.

“Per Marianna Caronia è un felice ritorno a casa – prosegue Miccichè – mentre Margherita La Rocca Ruvolo mi fa molto piacere perché è una grande scoperta e non può che dare lustro al nostro partito. Con loro facciamo un salto di qualità che fa più forte Forza Italia. Si è creato naturalmente un rapporto forte che si è consolidato senza trattative, e lo dico con orgoglio”.

“Forza Italia c’è. Ho sentito Berlusconi ieri ed è molto contento, vi ringrazio e vi ringrazia per il vostro arrivo e lo farà anche personalmente. Mi ha anche detto di fare un plauso a tutti gli azzurri per i risultati ottenuti in Sicilia. E’ molto felice”.

