Nel mese di aprile 2020 il numero di incidenti nelle strade siciliane è diminuito in media dell’85,5% rispetto allo stesso periodo nell’anno precedente, con picchi settimanali del 90,4%.

A marzo si è registrato un calo dell’85,5%. Questo quanto emerge da un report dell’Istat, che ha analizzato come la pandemia la pandemia ha modificato radicalmente le abitudini degli italiani.

La minore incidenza è chiaramente dovuta al crollo del tasso di mobilità. Il dato, che indica la percentuale di cittadini che hanno compiuto almeno uno spostamento nell’arco di una giornata, è sceso dall’85% al 32%. In netto calo anche la lunghezza media degli spostamenti (-40%).

L’Istat ha fornito anche un report sull’andamento degli incidenti stradali nel 2019. Il numero di incidenti in Sicilia nel corso del 2019 è stato leggermente inferiore rispetto al dato registrato l’anno precedente. Nel 2019 infatti si sono verificati nelle strade siciliane 10.702 incidenti, in calo del 2,9% rispetto al 2019.

Diminuiscono anche gli incidenti, che vedono una diminuzione del 2,0%. Entrambi i dati sono nettamente superiori al calo medio registrato in Italia, con gli incidenti diminuiti dello 0,2% mentre i feriti dello 0,6%.

È meno incoraggiante il dato relativo alle vittime della strada. In Sicilia infatti il numero di morti in incidenti stradali nel 2019 è rimasto pressoché invariato rispetto a quello registrato nel 2018; nello stesso periodo in Italia si è registrata una diminuzione media del 4,8%.

Superiore alla media nazionale anche il dato relativo all’incidenza degli utenti vulnerabili per età tra le vittime della strada (52,4% contro 45,2%).

Stabile negli ultimi nove anni (2010-2019) l’incidenza di pedoni deceduti, passata dal 16,8% a 16,7%, mentre nel resto del Paese è aumentata da 15,1% a 16,8%.

Secondo il report diffuso dall’Istat, lo scorso anno il costo dell’incidentalità con danni alle persone nell’Isola ammonta a 1,1 miliardi di euro, pari a 223,2 euro pro capite.

Le strade extraurbane sono quelle dove si verifica il maggior numero di vittime, insieme alle autostrade (rispettivamente 5,2 e 2,3 decessi ogni 100 incidenti).

