Ultima giornata per “Una marina di libri” all’Orto botanico di Palermo, che aprirà le porte ai visitatori dalle ore 10 fino alle ore 22 di domenica 27 settembre e recupererà parte delle presentazioni saltate causa allerta meteo, rimodulando il programma.

Tutti coloro che hanno acquistato i biglietti per le fasce orarie dalle 20 alle 22 e dalle 22 alle 24 di venerdì 25 settembre, e dalle 10 alle 12, dalle 12 alle 14 e dalle 14 alle 16 di sabato 26 settembre (i momenti di chiusura per l’allerta meteo), potranno utilizzare il biglietto per accedere alla manifestazione anche domenica 27 settembre, semplicemente presentandosi al botteghino dell’Orto botanico.

Il biglietto rimane valido per un ingresso per due ore, sempre nel rispetto delle fasce orarie, fino ad esaurimento posti disponibili.

