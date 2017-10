Arriva una soluzione salvagente per l’aeroporto di Trapani Birgi che così non perderà, nella programmazione invernale, il collegamento con Roma. La rotta per la Capitale è una delle sette italiane che Ryanair ha sospeso da novembre 2017 a marzo 2018.

Dal 19 dicembre la compagnia Aliblue Malta effettuerà due voli settimanali da e per il “Vincenzo Florio” e Roma Ciampino e ripristinerà anche il collegamento Napoli-Trapani-Malta.

Coperte le tratte invernali

Come dichiarato al Giornale di Sicilia: «Abbiamo già gli slot per i giorni di martedì e domenica, ma contiamo di inserire anche giovedì, dichiara Teodosio Longo, amministratore delegato della compagnia che opera in partnership con Medavia, fornitrice dei Bombardier Dash 8-300 da 50 posti che verranno utilizzati per coprire la tratta. Il martedì decollo alle 7 e arrivo a Ciampino alle 8,30 da dove si ripartirà nel pomeriggio, alle 17. La domenica la partenza da Trapani alle 14 e da Roma alle 16,30».