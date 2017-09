Da Ryanair arriva lo stop per sette tratte fino a marzo 2018. Saranno cancellati i voli da Trapani per Roma Fiumicino, Parma, Trieste, Genova, Francoforte, Baden Baden e Cracovia. Una cancellazione voli programmata dalla compagnia aerea low cost anche in altri aeroporti, ma che a Trapani incide in maniera più pesante. Senza contare, poi, che l’aeroporto sarà chiuso dal 6 novembre al 10 dicembre, per lavori programmati sulla pista.

Sulla questione è intervenuto il portavoce al Senato del M5S Vincenzo Maurizio Santrangelo, che lancia un duro monito: “Serve sapere con chi la compagnia Ryanair abbia concordato questi tagli.Tutto questo denota la mancanza di rispetto nei confronti del territorio, dei passeggeri, per non parlare del rispetto nei confronti dei contratti stipulati con Airgest e con i comuni per il co-marketing. Non è così che si fa la promozione turistica del territorio per come promesso, non è questo l’impegno che aveva assunto dicendo mesi fa di far arrivare più passeggeri a Trapani e d’intorni, anzi tutto il contrario”.

La replica di Airgest

La decisione presa da Ryanair, però, sembra avere una duplice motivazione, come ha spiegato Franco Giudice, presidente dell’Airgest. “Non bisogna fare confusione con la situazione attuale di Ryanair – dice Giudice – che ha portato la compagnia a cancellare, per il prossimo inverno, in tutti gli aeroporti una serie di voli già prenotati. Qui le questioni sono due: da un lato ci sono i problemi operativi di Ryanair e dall’altro la non messa in vendita dei voli a causa di una programmazione invernale ed estiva che vede una forte riduzione della presenza del vettore”.

“Non è stato, infatti, ancora rinnovato l’accordo di comarketing, – commenta il presidente dell’Airgest – per cui era già stata annunciata la gara, ed evidentemente Ryanair ha diminuito il numero dei voli non avendo gli incentivi che sono stati erogati in passato. Questa situazione sta creando disagi tra i passeggeri, ma avrà dei riflessi anche sui lavoratori perché ci saranno giorni in cui il primo volo partirà dopo le 14 e avremo anche giorni scoperti”.