Dopo 87 anni dall’ultima edizione tornerà in Sicilia,il prossimo 4 e 5 novembre, la Targa Florio motociclistica che, ideata come la più famosa competizione automobilistica da Vincenzo Florio, si svolse tra gli anni ‘20 e ‘40 del secolo scorso.

Casa Florio sarà in prima linea nella realizzazione di una serie di progetti portati avanti degli eredi di Vincenzo Florio. L’obbiettivo è far conoscere ai visitatori il ruolo di primo piano che ha ha ricoperto la famiglia Florio nella crescita economica e culturale della Sicilia dalla seconda metà dell’ 800 fino ai primi del 900.

La 19a edizione, in ideale continuità con la corsa dell’epoca è organizzata da ACI Palermo e da De Petri Adventure e rappresenta una significativa opportunità per scoprire la cultura dell’epoca e rilanciare, insieme all’evento sportivo, anche il patrimonio del territorio madonita in cui è nata, caratterizzata dalla bellezza del paesaggio e dalla ricchezza delle tradizioni identitarie.

L’iniziativa dell’Assessorato regionale Beni Culturali

In occasione della Targa Florio motociclistica, l’Assessorato regionale Beni Culturali ha promosso il progetto “Il Ruggito della velocità”: una serie di iniziative che culmineranno in una mostra dedicata al mito della velocità nei vari ambiti culturali.

La manifestazione sportiva rese in quegli anni la Sicilia un punto di riferimento dello sport internazionale, riscuotendo un rapido successo e un’ampia eco anche per la presenza dei grandi piloti delle più note case motociclistiche del tempo.

Per l’evento, viene stampato a cura della Biblioteca Centrale della Regione siciliana di Palermo un volume speciale di “Rapiditas”, la rivista dell’automobilismo sportivo siciliano, creata da Vincenzo Florio nel 1906, che raccoglierà tutte le foto e i documenti riguardanti la Targa Florio motociclistica pubblicati nelle varie edizioni.

Una mostra a Palermo il 15 dicembre

Fulcro del progetto è la mostra “Il Ruggito della velocità. Miti e modernità della Targa Florio motociclistica” che si aprirà il 15 dicembre al Real Albergo dei Poveri, incentrata sul mito del pilota e dei motori, sulla storia delle moto e del contesto socio-culturale in cui si inseriscono, con particolare riferimento allo slancio positivista dominante la cultura italiana ed europea agli inizi del Novecento, legata al progresso tecnologico e al culto della velocità. Nella serata inaugurale si terrà un concerto dell’Ensemble dell’Orchestra Sinfonica Siciliana.

Nell’esposizione viene proposta al pubblico una selezione di motociclette storiche provenienti da collezionisti privati, insieme ad alcuni motori aeronautici, databili tra gli anni ‘20 e ‘40 di proprietà del Museo dei motori dell’Ateneo palermitano.

Gli altri appuntamenti

A partire dall’8 novembre e fino al 13 dicembre a Palazzo Montalbo (via dell’Arsenale), ogni mercoledì sono in programma una serie di conversazioni tenute da esperti e dedicate ai temi della mostra.

Venerdì 10 novembre alla Biblioteca Centrale della Regione siciliana si inaugurerà una preview della mostra. Il ruggito della velocità con una selezione di libri e documenti storici dedicati alla Targa Florio motociclistica e al Futurismo.

A chiusura dell’esposizione, venerdì 12 gennaio, negli spazi della Tonnara Florio verrà proposta una serata futurista a cura di Francesco Giordano e Francesco Andolina: una performance provocatoria per mettere in luce gli aspetti irriverenti del movimento futurista attraverso recital, musiche e partiture del periodo, immagini e registrazioni originali.

In collaborazione con la Scuola del Fumetto di Palermo è stato lanciato un concorso di idee per il progetto di un fumetto dedicato al mito dei piloti e della velocità e al vivace contesto di quegli anni. Il concorso diviso in due sezioni in relazione all’età dei partecipanti prevede sia la stampa del fumetto vincitore sia una borsa di studio per la frequenza al corso di orientamento della Scuola per il primo classificato della sezione riservata ai più giovani. La mostra dei bozzetti dei fumetti e la premiazione avverrà il 4 novembre a Cerda in occasione della Targa Florio motociclistica.