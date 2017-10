Grande successo di visitatori alla Tonnara Florio per la prima domenica dei percorsi delle “Vie dei Tesori”. Una dinastia, quella di Vincenzo Florio, che partendo dal capoluogo siciliano ha segnato un’epoca. Gli eredi della famiglia, in occasione del festival «Le Vie dei Tesori», hanno aperto le porte della magnifica Tonnara Florio all’Arenella.

Le visite saranno possibili nei cinque weekend compresi tra il 29 settembre e il 29 ottobre: dal venerdì alla domenica e la storica Tonnara Florio sarà aperta dalle 10.00 fino alle 18.00.

L’apertura speciale della Tonnara Florio per Le Vie dei Tesori – come spiega Chico Paladino Florio – è soltanto l’inizio di un grande progetto con una serie di iniziative che ripercorreranno l’epopea della nostra famiglia abbinandolo al rilancio di alcuni prodotti riconducibili al nostro nome, come il tonno Florio».

La visita dei “Quattro Pizzi”

«I Quattro Pizzi» è la palazzina della Tonnara situata nella baia dell’Arenella, caratterizzata dalle quattro torri neo-gotiche esterne e dalle splendide volte del salone interno interamente decorate da mosaici liberty.

E’ possibile consultare il sito: www.casaflorio.org