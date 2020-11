Importante riconoscimento per Francesco Giambrone. Il sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo e Presidente dell’Associazione Nazionale delle Fondazioni Lirico Sinfoniche italiane, è stato nominato membro del Board of directors di Opera Europa, l’organizzazione internazionale che ha sede a Bruxelles e che raccoglie tra i suoi associati più di 200 teatri d’opera europei.

La nomina è avvenuta in occasione dell’Assemblea Generale straordinaria dei soci di Opera Europa e della conferenza annuale in cui il Sovrintendente è stato invitato dal direttore Nicholas Payne a presentare una relazione sui programmi del Teatro Massimo e in particolare sulle attività sociali create negli ultimi anni per il territorio.

“Una istituzione culturale che vuole dialogare con la città e con tutte le componenti del suo specifico territorio, deve avere visione, la più ampia possibile, e aprire lo sguardo al confronto con l’Europa, oggi più che mai. Per questo – ha dichiarato Leoluca Orlando sindaco di Palermo e Presidente della Fondazione Teatro Massimo – il riconoscimento della professionalità di Francesco Giambrone è un riconoscimento a tutto il Teatro Massimo di Palermo, da oggi impegnato con maggiore responsabilità e prestigio internazionale”

Francesco Giambrone, nominato all’unanimità nel board of directors, è stato invitato a intervenire alla conferenza annuale di Opera Europa con una relazione sulle attività di carattere “sociale” realizzate dal Teatro Massimo a favore dei quartieri più disagiati della città come Danisinni e lo Zen.

