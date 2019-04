Teatro Bellini di Palermo riapre a pubblico, un evento storico per la città, un luogo che è anche un simbolo e che con i suoi 350 anni di storia vanta il primato del più antico teatro del capoluogo. Tutta la storia del Teatro Bellini l’abbiamo raccontata qui.

La riapertura è stata resa possibile grazie alla collaborazione della proprietà del teatro con la Cooperativa Turistica Terradamare che da sette anni opera in città nella promozione di monumenti di Palermo, chiese ed edifici storici, organizzando visite guidate diurne e serali.

La Signora Carla Lo Bianco e il marito sono gli attuali proprietari del Bellini, la famiglia Lo Bianco lo ha acquistato nel lontano 1.900: “La riapertura del teatro è per noi una grande emozione – ci spiega la Sig.ra Carla Lo Bianco – e motivo di orgoglio e soddisfazione anche perché siamo riusciti a mantenere la promessa morale che avevamo fatto alla città di Palermo”.

Non solo visita e promozione del teatro come luogo storico e culturale: “Ci stiamo adoperando fin da adesso – continua la Sg.ra Lo Bianco – per potere effettuare alcuni accorgimenti tecnici che ci potranno consentire di rappresentare spettacoli”.

Il ritorno all’attività teatrale avverrà gradualmente, in totale dialogo con la città e con gli artisti che la abitano. Nei prossimi mesi saranno avviate delle call e si valuteranno i progetti che verranno proposti secondo un principio fondamentale: raccontare Palermo con tutte le sue differenze e peculiarità.

L’apertura al pubblico invece è fissata per venerdì 19 aprile, dal week end di Pasqua aprirà le porte al pubblico, con visite assistite tutti i giorni, un infopoint turistico e molte attività.

Teatro Bellini di Palermo riapre a pubblico: da Teatro-Tempio a Teatro-Museo

L’annuncio della riapertura ieri sera alla presenza del sindaco Leoluca Orlando, della Signora Lo Bianco, all’Avvocato Leandro Tripodi, in rappresentanza della proprietà dello storico teatro, e di Eleonora Lo Iacono a cui è stata affidata la Direzione di Produzione e di Promozione del Teatro.

La proprietà e Terradamare hanno contribuito al riallestimento del teatro per la fruizione pubblica immediata, grazie alla collaborazione con giovani designer, in attesa di un restauro vero e proprio.

Nell’imminente futuro ospiterà visite assistite, visite assistite e spettacoli, mostre, convegni, laboratori d’arte e rassegne.

“Da Teatro-Tempio a Teatro-Museo, si racconterà la lunga storia del teatro più antico della città – spiega nel suo intervento Eleonora Lo Iacono – ultima presenza di struttura teatrale settecentesca di tutta la Sicilia, grazie non solo ai suoi 350 anni e alla promozione di Terradamare, ma anche alla posizione strategica in cui è collocato. Piazza Bellini, in pieno itinerario Arabo-Normanno, a due passi dalla chiesa della Martorana, di San Cataldo, Santa Caterina, piazza Pretoria e a tutti gli splendidi monumenti inseriti nelle due assi principali della città, Via Maqueda e Cassaro, ma anche allo storico Mercato di Ballarò, oggi più che mai importante tappa turistica, quartiere che ha visto muovere i primi passi, sette anni fa, dell’attività turistica della Cooperativa”.

Apertura di un infopoint turistico all’interno del teatro