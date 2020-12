Con una cerimonia alla presenza della stampa e delle autorità cittadine e regionali è stato somministrato il primo vaccino anti-covid in Sicilia, un momento importante e simbolico che segna l’inizio della fine del calvario che nell’ultimo anno ha segnato il mondo intero: la pandemia da coronavirus.

Il primo ad essere stato vaccinato è stato il Dott. Massimo Geraci, il cinquantaduenne responsabile del pronto soccorso del Civico che ha parlato di: “Un momento molto importante. E’ il momento di un messaggio che deve arrivare forte e chiaro a tutti gli operatori sanitari , un messaggio di speranza perchè proprio nel vaccino abbiamo riposto la speranza di superare questa terribile esperienza che ci ha provato dal punto di vista professionale ed umano. La campagna vaccinale è la risposta dell’uomo a quella parte della natura che a volte è matrigna, che rappresentala sfida tra l’uomo, la scienza e la malattia”.

Vaccinato anche il presidente dell’Ordine dei medici, Toti Amato, visibilmente emozionato il quale ha subito dopo dichiarato: “Noi medici chiediamo che il vaccino sia per tutti, non solo per i professori sanitari ma anche per figure professionali sanitarie come i liberi professionisti che continuano a lavorare. Soprattutto per gli odontoiatri che stanno davanti la bocca del paziente per più di 15 minuti e sono soggetti particolarmente esposti. Per questo faccio un appello all’assessore Razza che spero venga accolto”.

Il sindaco Leoluca Orlando anche lui presente alla cerimonia ha voluto sottolineare: “E’ un momento importante di grande fiducia nei confronti della scienza e di gratitudine per chi ogni giorno opera per garantire la salute di tutti. E’ un giorno importante per tutta l’Europa, che oggi ha dimostrato di esserci occupandosi dei diritti dei cittadini a partire dal diritto alla salute”.

Anche il Dott. Amari, farmacista, tra i primi ad avere preparato la dose di vaccini ha parlato di : “Un giorno storico. Siamo orgogliosissimi di essere qui e ci crediamo fortemente. Speriamo che questo possa essere un momento per convincere tutti coloro i quali sono scettici”.

