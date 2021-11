Una delegazione, composta da 30 sindaci della provincia di Agrigento, è stata ricevuta ieri mattina, dal prefetto Maria Rita Cocciufa per affrontare le gravissime criticità finanziarie e organizzative che stanno vivendo i Comuni siciliani e per chiedere provvedimenti normativi urgenti e risolutivi idonei a sostenere i comuni, che a causa di una grave crisi strutturale e di sistema, non sono in grado di approvare i bilanci.

In base base agli ultimi dati pubblicati dall’Assessorato regionale delle Autonomie Locali, infatti, solamente 152 Comuni su 391 hanno approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 e appena 74 Comuni il Consuntivo 2020.

Per affrontare la crisi questa mattina è previsto un incontro dal titolo “I Comuni e le città nel PNRR: le risorse e le sfide” a cura di ANCI E Ministero dell’Economia e delle Finanze che si svolgerà in modalità digitale.

Si tratta del primo di una serie di incontri rivolti ai Comuni e agli amministratori locali e finalizzati ad illustrare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e le sue principali linee di intervento.

L’appuntamento di stamane, organizzato in collaborazione con l’ANCI Sicilia, dopo i saluti istituzionali di Leoluca Orlando, presidente dell’Associazione dei Comuni siciliani, vedrà la partecipazione di Michele Palma del Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri che affronterà il tema del ruolo di supporto per i comuni di piccole dimensioni delle aree interne/montane e dei comuni isolani; Adelaide Mozzi, rappresentante della Commissione Europea – Task Force Ripresa e Resilienza e Rappresentanza in Italia, che relazionerà sulla prospettiva europea e l’inquadramento del ruolo del PNRR nel contesto del Next Generation EU.

Interverranno, inoltre, Aline Pennisi, Sonia Caffù e Giorgio Centurelli del MEF – Ragioneria Generale dello Stato che incentreranno le loro relazioni sul quadro generale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Impianto innovativo del dispositivo: M&T, sul ruolo degli Enti Locali nell’attuazione del PNRR e le principali linee di intervento di interesse dei comuni e sulla rendicontazione e sul controllo nel PNRR. La conclusione dei lavori è prevista intorno alle 13.30.