Partiamo dai dati delle dosi somministrate in Sicilia aggiornate alle 23.00 di ieri, si tratta di 35.361 vaccini già fatti: 17.399 donne e 17.962 uomini. Sono 6.203 le persone che ieri in Sicilia hanno ricevuto il vaccino anti-covid.

Il report diffuso ieri dalla Presidenza del Consiglio indicava la Sicilia al secondo posto (dato di martedì sera) quando ancora erano 29.258 le vaccinazioni, dietro solo al Lazio che era a quota 35 mila. Tra ieri e oggi si esaurirà la prima scorta di 55 mila dosi.

Siamo ancora in piena fase 1 al termine della quale si inizierà con la vaccinazione di massa che prevede da marzo in poi un target di circa 20 mila iniezioni al giorno e la collaborazione dei medici di famiglia, medici in pensione e odontoiatri.

Ma quello che preoccupa è l’arrivo della terza ondata di contagi in piena campagna vaccinale, fatto che potrebbe rallentare e complicare le operazioni. Già ieri gli ospedali registravano un consistente incremento degli accessi in pronto soccorso oltre che dei ricoveri: in terapia intensiva sono stati 4 i nuovi ingressi. La Sicilia al momento detiene il triste primato del tasso di positività più alto tra le regioni italiane.

Ma tornando alla campagna vaccinale, la prima emergenza sarà reclutare un numero sufficiente di personale, i tecnici romani avevano assegnato alla Sicilia un numero molto basso di nuovi medici: 10 per gennaio, altri 60 per febbraio e ulteriori 52 per marzo, quando si concluderà la fase 1, ma il commissario Arcuri, ha assicurato che il numero sarò rivisto al rialzo.

Dettaglio non trascurabile è inoltre la scorta di magazzino necessaria a garantire i richiami dopo tre settimane dalla prima somministrazione: il commissario ha invitato le Regioni a fare in modo che a partire dai prossimi invii della Pfizer una quota del 30% venga considerata appunto scorta.

La vaccinazione degli ospedalieri si completerà a giorni e si accelera sugli anziani: Razza vorrebbe provare a inserire in calendario anche i disabili e le categorie fragili con vaccinazioni a domicilio, coma anche per gli over 80.

La buona notizia è che con l’approvazione del vaccino Moderna le dosi a disposizione dell’Europa, e quindi anche della Sicilia, potrebbero aumentare in modo considerevole già dai prossimi mesi, infine da aprile in poi potrebbe essere disponibile anche il vaccino di AstraZeneca.

