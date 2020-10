Palermo – Turris non si giocherà. La partita è stata infatti rinviata dalla Lega Serie C su indicazione dell’Asp di Palermo. Nel gruppo rosanero erano stati trovati questa mattina quattro positivi, numero salito poi a dieci nel corso della giornata. Tra i contagiati anche l’allenatore Boscaglia.

Lo ha comunicato anche il Palermo attraverso il proprio sito ufficiale. In verità, le squadre erano scese in campo per il riscaldamento, salvo poi rientrare negli spogliatoi in seguito alla decisione. Gli steward hanno allora allontanato gli spettatori dalla struttura.

Di seguito la nota ufficiale del club rosanero: “Il Palermo comunica che, in seguito alle informazioni condivise dall’ASP di Palermo, la Lega Pro ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara Palermo-Turris. A breve saranno condivise le informazioni per le modalità di rimborso o riutilizzo del biglietto”.

Questo, invece, il comunicato della Lega Pro: “Preso atto della comunicazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale – ASP Palermo Prot.n. 5253/DP/F3 del 21/10/2020 pervenuta in data odierna alle ore 17.52, con la quale ordina che, nell’interesse superiore della salute Pubblica, tutti contatti stretti dei giocatori risultati positivi devono porsi immediatamente in isolamento, la Lega dispone che la gara Palermo-Turris, in programma mercoledì 21 Ottobre 2020, Stadio “Renzo Barbera”, Palermo, venga rinviata a data da destinarsi“.

