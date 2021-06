L’ufficio Sport comunica che, con l’ingresso della Regione Sicilia in “zona bianca”, la riattivazione dell’ingresso dell’utenza pubblica presso la piscina comunale viene anticipata a mercoledì 23 giugno.

Da domani sarà possibile effettuare la necessaria prenotazione online sul portale del Comune di Palermo per un numero massimo di 20 ingressi per ora.

Gli orari di ingresso andranno dalle ore 8.00 alle ore 17.00 e si nuoterà in vasca scoperta in due maxi corsie.

Sarà necessario consegnare ad ogni ingresso l’autocertificazione e presentarsi all’impianto 20 minuti prima dell’orario previsto per l’accesso.

Rimangono in vigore tutte le normative previste dalle normative vigenti anticovid, con particolare riguardo all’uso della mascherina e del distanziamento fisico.

