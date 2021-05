Si continua ad allargare il target di chi può ricevere il vaccino in Sicilia: dopo l’apertura gli over 50 con patologie lievi e a quelli senza patologie ora si aprono le prenotazioni anche per gli ha dai 16 ai 59 anni ma sempre con patologie non gravi.

Ma quali sono queste patologie? Si tratta di chi è affetto da patologie neurologiche, malattie respiratorie, diabete, ipertensione arteriosa, Hiv, malattie autoimmuni, immunodeficienze, malattie cerebrovascolari, insufficienza renale/patologia renale, malattie epatiche, malattie cardiocircolatorie, patologie oncologiche.

Target che va ad aggiungersi agli aventi già diritto che ricordiamo essere gli estremamente vulnerabili, gli over 80, le forze dell’ordine, il personale sanitario, il personale scolastico, i 70enni, i 60enni, i conviventi/caregiver di soggetti ad alto rischio, e come dicevamo i 50enni con e senza patologie

La procedura è sempre la stessa, ci si registra attraverso il sito https://fiera.asppalermo.org/ stampare tutte le autocertificazioni e recarsi in Fiera il giorno e l’ora dell’appuntamento.

E’ importante ricordarsi di portare con se l’autodichiarazione accompagnata dalla relativa documentazione presso l’Hub Fiera del Mediterraneo. La documentazione sarà poi vagliata da un medico presso l’Hub della Fiera per verificare se sussisto i requisiti.

La Sicilia intanto corre ma resta indietro, ad oggi sono state somministrate 1.691.515 che corrispondono al 79,5% delle dosi in dotazione alla Regione che si piazza quintultima insieme alla Sardegna. Nei frigoriferi rimangono, in attesa di essere utilizzate, 247 mila dosi del siero anglo-svedese: in pratica sono state somministrate soltanto il 53% di dosi sulle 523.800 consegnate.

A pesare come si è detto nei giorni scorsi lo scetticismo dei siciliani nei confronti del vaccino Astrazeneca per il quale, tra l’altra, l’Ue ha deciso di non rinnovare il contratto. Un ulteriore mossa che si teme possa scoraggiare ulteriormente la popolazione ad accedere alle dosi del vaccino anglo-svedese.

