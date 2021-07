La provincia siciliana più colpita dal rialzo dei contagi in Sicilia è Ragusa, ieri si sono registrati 134 nuovi contagi in 24 ore. L’allarme era partito da Pozzallo dove sono stato registrati quasi 120 i contagi in poche ore “L’impressionante aumento del numero dei contagi in provincia di Ragusa, presuppone un’attenta riflessione sulle cause che hanno provocato il brusco innalzamento della curva epidemica” ha dichiarato il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.

Ora si registra iun aumento anche a Santa Croce Camerina, sempre nel Ragusano, così il Sindaco, Giovanni Barone, ha emanato un’ordinanza che obbliga, con effetto immediato, l’uso delle mascherine anche nei luoghi all’aperto. Nel comune ricade anche la frazione Punta Secca, dove si trova la ‘casa’ a mare del commissario televisivo Salvo Montalbano.

“Stiamo assistendo in queste ultime ore – ha spiegato il sindaco – ad un numero sempre più crescente di casi di positività al virus, pertanto è stato necessario predisporre l’ordinanza per l’uso delle mascherine in tutte le piazze del centro urbano, delle borgate e nelle vie dove si registra il una maggiore affluenza di persone. Non ci sarà obbligo di indossare la mascherina per i bambini di età inferiore a sei anni e per i soggetti con disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina”.

“E’ fondamentale rispettare questa ordinanza – ha sottolineato il sindaco – emanata esclusivamente per rallentare la diffusione della pandemia che rischia di compromettere un’estate già avviata in tutti i settori economici. Perdere il controllo proprio adesso, dopo un lungo periodo di restrizioni, significherebbe un ulteriore colpo all’economia del paese” conclude.

