È stato avviato pochi giorni fa, a Palermo, un servizio di counseling, sportello gratuito di ascolto e sostegno, patrocinato dalla Segreteria provinciale di Palermo.

Il counseling è una relazione d’aiuto che costituisce un affiancamento competente per affrontare, gestire e superare i momenti critici, utilizzando risorse e competenze proprie della persona.

Lo sportello, istituito dal segretario provinciale “NurSind Palermo: sindacato che ti ascolta e ti sostiene”, Aurelio Guerriero, è rivolto a tutti gli operatori sanitari attivi sul territorio siciliano ed ha come finalità l’ascolto e il sostegno emotivo di chi ogni giorno è impegnato a fronteggiare in prima linea l’emergenza Covid-19 e, insieme, a portare avanti la propria vita personale e familiare.

Proprio il segretario Guerriero si è espresso in merito alle finalità e agli obiettivi dello sportello, fornendo delle interessanti dichiarazioni:

Qual è il messaggio che si intende trasmettere attraverso lo sportello?

“Ora più che mai occorre trovare e recuperare in noi stessi, e per noi stessi, ogni risorsa che ci aiuti e ci sostenga al meglio per proseguire in questo impegno fondamentale, con la consapevolezza che su questo si giocano le partite più importanti. Oggi molti colleghi manifestano un fortissimo stress sia per la gestione dei pazienti nei reparti, alimentato dalla carenza dei dispositivi di sicurezza, sia per la paura di poter contagiare i propri cari. Proprio per questo motivo, grazie alla collaborazione della dottoressa Rosellina Domilici, abbiamo avviato tale sportello”.

Quali sono le prospettive future dello sportello?

“Le prospettive sono prevalentemente quelle di riattivare le proprie risorse personali e professionali per affrontare al meglio le difficoltà del momento. Si spera, dunque, in una forte partecipazione allo sportello, specie per coloro i quali hanno delle titubanze a farsi avanti, magari per paura di essere giudicati dagli altri”.

Che risultati si spera, e pensa, di ottenere attraverso tale iniziativa?

“Per prima cosa speriamo di portare un beneficio a tutti coloro i quali ne abbiano davvero bisogno, prendendoci cura degli infermieri e di tutti i colleghi che, assunti con bandi in urgenza, dalla gioia di entrare in corsia, sono stati costretti a licenziarsi per la troppa paura di dover lavorare a mani nude e rischiare sulla propria pelle”.

Per effettuare l’accesso al servizio bisognerà rivolgersi alla dottoressa Rosellina Domilici, Professional counselor e mediatore familiare, specializzata alla professione di addetto alle Pubbliche relazioni, chiamando il numero 3280059586 o inviando un’email a [email protected]: dopo un primo colloquio conoscitivo, verranno concordate con la professionista le modalità di svolgimento del percorso.

Le attività di counseling si svolgeranno presso la sede della Segreteria provinciale di Palermo, sita in corso Calatafimi, martedì e giovedì dalle 16 alle 18.

