Palermo-Monopoli 3-0 | Marcatori: 20′ p.t. Almici (P), 23′ p.t. Marconi (P); 76′ Saraniti

Dopo il passo falso con la Turris, il Palermo torna alla vittoria contro il Monopoli di Scienza.

I rosanero si complicano subito la vita in difesa. Un retropassaggio di Somma, dosato male, mette in difficoltà Pelagotti costretto a prendere la palla con le mani. Giallo e punizione dall’area piccola che però finisce fuori.

La squadra di Boscaglia risponde con aggressività, cercando il gol del vantaggio. Lo trova grazie a Rauti che anticipa un difensore sul cross di Crivello e viene buttato giù. Almici, dal dischetto, non sbaglia. Dopo quasi tre minuti Ivan Marconi regala il doppio vantaggio di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Il Palermo inizia il secondo tempo all’arrembaggio, ma il Monopoli non si arrende. La partita si gioca, quindi, su entrambi i fronti con la squadra di Boscaglia più pericolosa di quella si Scienza. Floriano al 63′ tenta un tiro da fuori area diretto all’incrocio che Menegatti in volo mette in calcio d’angolo.

I rosanero in contropiede sono devastanti. Al 76′ Almici innesca Kanoute che mette al centro dell’area avversaria un pallone che Saraniti addomestica, in mezzo ai difensori avversari, e spedisce in rete di sinistro. Finisce 3-0 con la vittoria convincente della squadra di Boscaglia.

LE FORMAZIONI:

PALERMO (4-2-3-1): 1 Pelagotti; 29 Almici, 24 Somma (82′ Accardi), 15 Marconi, 6 Crivello (cap.); 19 Odjer, 27 Luperini (83′ Martin); 10 Silipo (57′ Kanoute), 23 Rauti, 7 Floriano (69′ Valente); 9 Saraniti.

MONOPOLI (3-5-2): 22 Menegatti; 5 Arena, 6 Nicoletti, 3 Mercadante (56′ Vassallo); 28 Santoro (72′ Samele), 8 Piccinni (72′ Sales), 4 Giorno, 31 Tazzer (57′ Zambataro), 29 Guiebre; 10 Paolucci, 7 Starita (57′ Marilungo).

