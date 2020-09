_

Iniziano gli interventi di manutenzione sul verde allo stadio delle Palme di Palermo. Oggi e domani (24 e 25 Settembre) la struttura del “Vito Schifani” resterà chiusa a tutta l’utenza per permettere gli interventi e ‘rispondere’ alle proteste di società e atleti, che lamentavano come l’incuria rischiasse di danneggiare la pista rifatta di recente.

Rosa Vicari responsabile del settore Sport del Comune sottolinea al Giornale di Sicilia come l’intervento “straordinario” non era possibile in presenza di atleti. Mentre Giovanni Palmisano, presidente della Polisportiva Palme, si augura che invece la cura del verde “diventi un fatto stabile” e che almeno due tre giardinieri siano costantemente a disposizione: “Altrimenti rischiamo tra pochi mesi di trovarci nelle stesse condizioni”.

In merito ai problemi dell’impianto la Federatletica ha ottenuto un incontro (mercoledì prossimo) con l’assessore Petralia Camassa. Per quanto concerne l’attività sportiva allo stadio delle Palme le prenotazioni effettuate online per le due giornate di chiusura della struttura sono da ritenersi nulle e gli utenti prenotati sono stati informati.

