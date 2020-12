Un anziano di 74 anni è morto carbonizzato in un incendio divampato la scorsa notte a Palermo in un locale nel mercato del Capo: un magazzino che era l’abitazione dell’uomo e si trovava al piano terra di un palazzo in via Calilla.

Non c’è stato nulla da fare per la vittima nonostante l’intervento della polizia e dei vigili del fuoco. Ad avvertire le forze dell’ordine erano stati i vicini, svegliati da rumori e dalla puzza di bruciato, alle 5 circa del mattino.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe stato causato dal cortocircuito di una stufa e le fiamme scaturite avrebbero potuto invadere anche i piani superiori. Il 74enne viveva a Palermo da tanti anni, era originaria della Tunisia e i familiari presto raggiungeranno la Sicilia per il riconoscimento del cadavere.

