Il senatore e segretario regionale della Lega in Sicilia Stefano Candiani si è rivolto al sindaco di Palermo Leoluca Orlando per chiedere la sospensione della Zona a traffico limitato.

Secondo Candiani, l’impossibilità di poter accedere al centro città liberamente sta facendo aumentare i rischi di assembramenti e quindi di contagi nei mezzi pubblici. “Il sovraffollamento nei mezzi pubblici aumenta i rischi di diffusione del contagio, è indispensabile che il sindaco di Palermo sospenda la zona a traffico limitato”.

“In vista di Dpcm e ordinanze regionali che ridurranno sensibilmente la capienza dei trasporti pubblici – continua Candiani – è opportuno che il sindaco di Palermo così come i suoi colleghi di Milano, Roma e di tutte le grandi città che hanno delle ztl si attivino per disporre la sospensione delle limitazioni al traffico urbano per favorire la mobilità dei cittadini con mezzi privati”.

Il segretario della Lega Sicilia conclude: “Forse aumenteremo un po’ il traffico ma conterremo decisamente i contagi in bus, tram o metropolitane eccessivamente affollate”.

LEGGI ANCHE

CORONAVIRUS IN SICILIA, IL BOLLETTINO DI VENERDÌ 23 OTTOBRE

COVID A VITTORIA, ISTITUITE MINI ZONE ROSSE

DODICI POSITIVI A PANTELLERIA