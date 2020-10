Questa mattina il Comune di Palermo ha consegnato all’Istituto comprensivo “Politeama” tre ampie aule aggiuntive da destinare a circa 72 alunne e alunni di scuola secondaria del plesso “Archimede” che risultavano ancora in esubero.

Gli spazi messi a disposizione dall’Opera Pia Santa Lucia individuati attraverso una manifestazione di interesse indetta dall’Amministrazione cittadina, si trovano nell’immobile dell’ex “Istituto Santa Lucia”, in via Principe di Belmonte.

Nello stesso edificio, saranno disponibili entro dicembre, al termine di un intervento di riqualificazione, anche altre 4 aule prese in locazione dal Comune e assegnate sempre all’I.C. Politeama per altrettante classi aggiuntive di primaria del plesso “La Masa”.

Alla presenza dell’assessora alla Scuola, Giovanna Marano, della dirigente scolastica Aurora Fumo, di Francesco Triscari, in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale, e dei funzionari del servizio Istruzione e Patrimonio del Comune è avvenuta la consegna formale dei locali immediatamente fruibili ed è cominciata l’installazione degli arredi per fare tornare in presenza gli allievi nel pieno rispetto delle regole di distanziamento.

“Grazie alla consegna di questi spazi, molto attesa da tante famiglie, diverse decine bambine e bambini potranno svolgere un ciclo di lezioni completo seguendo le norme di sicurezza previste dai protocolli anti-Covid – dichiara l’assessora alla Scuola, Giovanna Marano -. I locali si trovano all’interno di una scuola storica, da sempre stata destinata a istituzioni educative private e, oggi, in parte integrata ad uso dell’istruzione pubblica”.

