Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando è intervenuto attraverso una conferenza stampa su Facebook per fare il punto sulla chiusura delle scuole dell’obbligo. Ma sull’ordinanza annunciata manca ancora la firma. Le scuole rimarranno aperte, ma è stato richiesto dal sindaco uno screening di massa.

“Serve uno screening più ampio – afferma il sindaco -. Continuo ad essere preoccupato. Ho annunciato e predisposto una bozza di ordinanza, l’unico provvedimento che posso adottare è quello che fa riferimento alle strutture comunali. Mi riferisco alla scuola dove c’è grande allarme”.

“E’ evidente che per le scuole superiori c’è la didattica a distanza. Per quelle dell’obbligo è stato stabilito che devono rimanere aperte. A prescindere dalla classificazione della zona. Anche nelle zone rosse. Ho ritenuto necessario annunciare che avrei provveduto ad adottare quest’ordinanza. Questa mattina ho ritenuto doveroso avere una lunga conversazione con il ministro Speranza, l’ho chiamato e ho chiesto di valutare attentamente i dati della Sicilia e ho richiamato la massima attenzione. Mi è stato assicurato un controllo“. ha continuato Orlando.

Il sindaco di Palermo ha anche contattato il Governatore Musumeci: “Ho comunicato una preoccupazione condivisa dallo stesso presidente. Il presidente Musumeci ha assunto l’impegno di informarmi quotidianamente su qualsiasi ipotesi di rischio. Ho fatto presente in particolare come sia delicata la condizione delle scuole. Strutture che hanno la loro autonomia”.

“Ho avuto una lunga comunicazione anche con la ministra Azzolina – prosegue – alla quale ho presentato la gravità della situazione e segnalato come i dati forniti sulle scuole siano rassicuranti ma che si tratti di campioni ristretti. C’è un fenomeno che mi viene evidenziato ed è il fenomeno riferito all’assembramento dei genitori che con comportamenti incoscienti fanno salotto con i bambini che entrano ed escono da scuola. Ciò è preoccupante”.

Sempre sulla chiamata con la ministra Azzolina Orlando aggiunge: “Mi ha detto di comunicare che sta inviando una lettera chiedendo di prestare la massima attenzione con percorsi segnati a terra per evitare l’assembramento. E Musumeci domani contatterà tutti i direttori generali. I dirigenti scolastici provvedano a garantire le misure necessarie nella fase di entrata e di uscita”.

“A tutto questo deve accompagnarsi un cambio di passo. Le Uscas faticano, non riescono a dare corso agli accertamenti. Da domani si possa avviare uno screening di massa nelle scuole. Invito tutti a recarsi alla Fiera per sottoporsi a tampone. Per questo ho sospeso la firma di questa ordinanza che è pronta. Altrimenti sarò costretto in mancanza di controlli stringenti”.

“Se non si procede a uno screening di massa ogni dato sarà opinabile. Se siamo arancioni e Dio non voglia che questi dati siano incompleti, bisogna inasprire le condizioni previste dal Dpcm Lunedì bambini a scuola, ma mi aspetto uno screening più pressante” ha concluso.

