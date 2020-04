_

Ordinanza di De Luca. Prosegue la lotta del primo cittadino di Messina Cateno De Luca contro chi prova a entrare in Sicilia senza una giusta motivazione. La scorsa settimana le sue dichiarazioni nei confronti del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese gli hanno procurato una denuncia per vilipendio.

Ordinanza di De Luca, necessaria autorizzazione online per sbarcare a Messina

De Luca si era scagliato contro il Viminale, colpevole a suo parere di non controllare in maniera adeguata gli automobilisti che si imbarcano a Villa San Giovanni per attraversare lo Stretto in traghetto.

La nuova iniziativa dell’amministrazione messinese è quella di introdurre un sistema di prenotazione on line per chi volesse raggiungere la Sicilia sbarcando a Messina. Da mercoledì prossimo ci si dovrà quindi prenotare all’indirizzo www.sipassaacondizione.comune.messina.it per ottenere l’autorizzazione; la richiesta va effettuata almeno 48 ore prima della data di partenza.

La giunta De Luca ha informato della nuova direttiva le autorità regionali e nazionali. La comunicazione è arrivata al Governo Conte, alla Regione Sicilia, ai sindaci dell’isola, al prefetto e al questore di Messina. Anche le compagnie di navigazione che offrono il servizio di attraversamento dello Stretto sono state informate della novità.

“Da adesso si passa alle nostre condizioni. Mi sono stancato di implorare i governi nazionale e regionale affinché si introduca un database per l’accesso controllato in Sicilia. Me ne frego se il ministro dei Trasporti o il Viminale non agiscono, me ne frego se il presidente Musumeci rifiuta ogni mio invito ad adottare un sistema di controllo capillare e verificabile”. Queste le dichiarazioni di Cateno De Luca.

“Quando sono stato attaccato dal ministro Lamorgese – aggiunge – dov’era Musumeci, il quale non faceva e continua a non fare nulla per regolarizzare il passaggio sullo Stretto?”.