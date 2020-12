Natale a Palermo: al via la XII edizione con tre concerti in streaming

Dopo undici anni di ininterrotta programmazione, anche Natale a Palermo è costretta a migrare in streaming. La rassegna di concerti natalizi proposti gratuitamente in siti monumentali della città, offerta ogni anno dai Club service, ha sempre raccolto grandi numeri: il pubblico è accorso, ha riempito le chiese, ascoltato con attenzione. Le norme anticontagio rendono ovviamente impossibile tutto questo e la XII edizione si è giocoforza fermata. Ma ha comunque deciso di riproporre tre dei dieci concerti tenuti lo scorso anno, in streaming sulle pagine social della rassegna, negli stessi giorni in cui furono presentati dal vivo lo scorso anno; e replicando la sinergia con l’ARNAS Di Cristina – Benfratelli, i degenti e il personale sanitario potranno seguire gli appuntamenti su monitor installati nei reparti. Sarà anche una ghiotta occasione per scoprire angoli e particolarità delle splendide chiese, grazie alle immagini girate e montate da Rosaura Bonfardino. Due concerti hanno come protagonista la Symphonic Band “Giacomo Candela” e si tennero ad apertura e chiusura della rassegna, nel giorno di Santo Stefano nell’imponente chiesa monumentale di Casa Professa, e il 6 gennaio, nel Pantheon di San Domenico. Tra questi due appuntamenti, sarà riproposto anche il concerto del 30 dicembre del Trio AltoPiano, nella splendida chiesa della Concezione al Capo.

Natale a Palermo era da tempo un appuntamento fisso offerto dai Club Service cittadini: dieci concerti in altrettanti luoghi particolari della città, tutti da scoprire: un modo per promuovere la musica e nello stesso tempo, salvaguardare la bellezza. Promotore della rassegna è il Rotary Club Palermo Est, a cui si uniscono Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist, con Zonta, Volo, Ande, Fidapa, ed altre associazioni cittadine, con il contributo della Settimana delle Culture, di Fanaleartearchitettura, I.D.E.A. Hub e il sostegno dei Conservatori di Palermo e Trapani, e dell’Accademia Musicale Siciliana. La direzione artistica è firmata da Gaetano Colajanni. Sponsor: Fondazione Sicilia, Alessi Pubblicità Esterna e Spazio Cultura.

“Vorremmo raggiungere il doppio obiettivo di non abbandonare il nostro pubblico e, nello stesso tempo, alleviare seppure solo per qualche ora, la sofferenza dei malati regalando loro un po’ di musica. E’ il nostro omaggio a quella parte della comunità che, durante la pandemia, merita in modo particolare la considerazione, l’attenzione ed il rispetto di tutti”, spiega l’ideatore della rassegna Giacomo Fanale, a nome dell’intero comitato organizzatore completato da Attilio Carioti, Maria Di Francesco, Gaetano Colajanni, Roberto Tristano, Gabriella Maggio, Antonella Aiello, Rosellina Criscuoli, Giuseppe Dragotta, Nicola Macaione, Gianluca Pipitò, Giacomo Badami.

In questa riproposta ad un anno di distanza in streaming, saranno quindi rispettate le tre date. Si inizia con la Symphonic Band Giacomo Candela, storica banda di 45 elementi – fondata nel 1908 a Buseto Palizzolo e da allora ha accompagnato ininterrottamente ogni manifestazione religiosa, civile o di intrattenimento, del paese del Trapanese -, diretta da Nicolò Scavone e accompagnata al piano da Franco Foderà: sabato 26 dicembre alle 18,30 interpreterà il famoso “Concerto di Varsavia” di Richard Addinsell, uno dei più noti brani amati dai registi cinematografici; poi pezzi natalizi e musiche dalle colonne sonore di Ennio Morricone. Giovanni Guttilla alla tromba solista.

La chiesa della Concezione è uno dei tanti cuori del quartiere del mercato, e un anno fa il pubblico la riempì anche soltanto per scoprirne stucchi e venature: mercoledì 30 dicembre (alle 19) sarà riproposto il concerto del Trio AltoPiano, insolita formazione di due viole (Salvatore e Dario Giuliano) e pianoforte (Adriana Biondolillo) che propone un repertorio cameristico, originale, e spazia dal ‘600 ai nostri giorni, attraverso musiche preziose di Telemann, Rameau, Nardini, Bartok, Knox, Piazzolla, Lutoslawski, Shostakovich.

Terzo e ultimo appuntamento, mercoledì 6 gennaio: ritornerà in streaming la Symphonic Band “Giacomo Candela” di Buseto Palizzolo e dal Duomo di San Domenico proporrà un intero programma dedicato alle colonne sonore (da “Star Wars”, a “La vita è bella”, “James Bond”, Il Postino”, “Ben Hur”, “I pirati dei Caraibi”, temi di Morricone e una Disney Fantasy).

