Ci siamo, è tutto pronto per il V-Day, il giorno in cui sarà somministrato il primo vaccino anti-covid della Pfizer-Biontech in tutta Europa, in Italia e anche in Sicilia.

Il giorno scelto è il 27 dicembre e a Palermo sarà il Civico il primo ospedale dove verrà somministrato: i primi a essere vaccinati saranno cinque medici del reparto Covid, la conferma arriva direttamente dal manager del Civico, Roberto Colletti.

Ma andiamo con ordine, la svolta è arrivata ieri quando l’European Medicines Agency, l’Agenzia Europea del Farmaco, ha dato un via libera “condizionato” all’immissione in commercio del vaccino Comirnaty, sviluppato da BioNTech e Pfizer per prevenire il Covid-19, nelle persone a partire dai 16 anni di età.

Una notizia attesa, alla luce della quale la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen ha dichiarato che il vaccino della Pfitzer “Sarà disponibile per tutti i paesi dell’UE contemporaneamente, alle stesse condizioni”.

In Sicilia la macchina per i vaccini è già partita, sono quasi 19 mila le preregistrazioni giunte al sito messo a disposizione dalla Regione Siciliana (siciliacoronavirus.it) per il personale ospedaliero.

Il maggior numero delle iscrizioni vengono ovviamente dalle Asp più grandi ovvero quelle delle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Ieri intanto, anche gli odontoiatri siciliani hanno scritto all’assessore per essere inclusi nel piano.

In Sicilia la campagna vaccinale inizierà coinvolgendo circa 141 mila siciliani. Sull’Isola è previsto l’arrivo di 129 mila dosi della Pfizer, che andranno conservate a una temperatura di -80 gradi in apposite celle frigorifere.

I primi ad essere sottoposti al vaccino, come prevede il programma ministeriale, saranno operatori sanitari degli ospedali pubblici, dipendenti della sanità privata, medici di famiglia e loro collaboratori, medici e infermieri arruolati apposta per la pandemia, specializzandi e studenti del corso di Medicina generale, anziani e operatori delle residenze sanitarie assistite.

