Migliora la situazione dei contagi in Sicilia e i comuni dichiarati zone rossa nelle ultime settimana piano piano tornano in zona gialla come il resta dell’Isola.

Quelli che restano in “rossa” tra oggi e domani dovrebbero passare da 15 a 6. Prorogata la misura fino al 26 maggio a San Cipirello e Vicari, in provincia di Palermo, e a Maniace nel Catanese. Da domani resterebbero in rosso anche San Biagio Platani, nell’Agrigentino, Gagliano Castelferrato nell’Ennese e Santa Teresa di Riva in provincia di Messina.

I comuni che lasciano la zona rossa

Nel palermitano Corleone, Santa Cristina Gela, Caltavuturo e Polizzi Generosa. Nel resto della regione saranno revocate le restrizioni anche a: Mineo, in provincia di Catania, Riesi nel Nisseno, Tortorici e Nizza di Sicilia nel Messinese e Ravanusa nell’Agrigentino.

