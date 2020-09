Il corpo senza vita di Aurelio Visalli, 40 anni, secondo capo della Guardia Costiera di Milazzo, è stato ritrovato questa mattina al largo di Milazzo nello specchio di mare nei pressi di Tono. Era lì che si erano concentrate le ricerche dopo la scomparsa tra le onde dell’uomo (residente a Venetico) che aveva un ragazzo di 15 anni dall’annegamento.

A ripescare il suo cadavere è stato proprio l’equipaggio della motovedetta della Capitaneria di porto sulla quale il giovane sottufficiale aveva prestato servizio.

Il ritrovamento è avvenuto dopo intense ricerche iniziate ieri pomeriggio, a Nord del punto in cui Visalli si era tuffato. Il suo corpo è stato trasportato fino al porto e da lì trasferito all’obitorio dell’ospedale di Milazzo.

“Abbiamo ritenuto doveroso, per rispetto di Aurelio e della sua famiglia, sospendere la visita del ministro Luigi Di Maio che era prevista per oggi a Milazzo” ha scritto sui social Barbara Floridia, senatrice del M5s in seguito alla notizia del ritrovamento del corpo. “Un velo di tristezza è calato sul nostro comprensorio, per questo abbiamo ritenuto doveroso sospendere la visita del ministro” continua la senatrice. “Siamo dispiaciuti e addolorati per la tragedia accaduta al sottufficiale della Capitaneria di porto. Questo dolore ci ricorda però il profondo senso del dovere e la ricchezza di umanità che abita dentro molti italiani, molti nostri vicini, molti concittadini” ha concluso la donna.

Il tour elettorale di oggi in Sicilia prevede l’arrivo di Di Maio a Casteltermini in tarda mattinata mentre nelle prime ore del pomeriggio avrebbe dovuto incontrare in un bar gli abitanti di Milazzo. La tappa tuttavia è stata sospesa per la tragedia che ha coinvolto la Capitaneria di Porto.

