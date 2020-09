L’autunno sta per arrivare sul nostro paese. Le previsioni meteo indicano un netto peggioramento delle condizioni a causa dell’arrivo di una burrasca autunnale in arrivo dal Nord Europa e che porterà temporali, grandinate, forte vento e anche basse temperature almeno fino al weekend.

Inizialmente saranno coinvolte le aree del Centronord, con picchi di oltre 100mm di pioggia su Alpi (dove è prevista anche neve oltre quota 1100 metri), Prealpi, pedemontane del Nord, Liguria e alta Toscana. Poi i temporali si sposteranno sul versante tirrenico e quello adriatico. Dalla serata di venerdì sono attesi rovesci anche Campania e Molise.

Nel weekend invece le precipitazioni saranno soprattutto al Sud (solo marginalmente al Nord) e tornerà la neve anche sull’Appennino centro-settentrionale e persino in alcuni tratti di quello emiliano. Sul fronte del vento, attenzione massima sul Tirreno (raffiche di Maestrale in Sicilia e Sardegna con violenti mareggiate) e raffiche a 90-100km/h in quota su Alpi e Appennino.

