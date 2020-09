_

Per la giornata di venerdì 25 settembre, le previsioni meteo per la Sicilia indicano tempo asciutto al mattino con ampi spazi di sereno su tutto il territorio, locali piogge nelle ore pomeridiane sulla costa settentrionale; in serata le precipitazioni si estenderanno su tutti i settori della regione siciliana.

AL NORD



Maltempo intenso al mattino sulle regioni settentrionali con piogge diffuse, fenomeni presenti anche al pomeriggio e in serata sul settore orientale mentre ad ovest andremo incontro ad un miglioramento. Neve in arrivo su Alpi e Appennino fino a 1200-1500 metri di quota.



AL CENTRO



Ennesima giornata caratterizzata dal maltempo anche sulle regioni centrali d’Italia con piogge e temporali diffusi specie su Toscana, Umbria e Lazio. Attenuazione dei fenomeni solo in nottata.



AL SUD E SULLE ISOLE



Alto rischio nubifragi al meridione, specie su Sardegna, Campania e Calabria. Tempo più stabile e soleggiato solo in Sicilia e in Puglia dove le precipitazioni potrebbero arrivare solo dalla sera.



Temperature in sensibile calo al centro-nord Italia, stazionarie al sud.

