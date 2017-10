Dopo Milano, Roma e Catania, anche a Palermo arriva Mc Delivery, il servizio di consegna a domicilio di Mc Donald’s.

Mc Donald’s cerca 500 corrieri

I menù ordinati arriveranno a casa tramite Glovo, la startup che ha deciso di investire anche in Sicilia. Glovo recluterà 500 corrieri su Palermo le selezioni sono appena iniziate. Per candidarsi alle selezioni, che sono appena partite, è possibile farlo attraverso il sito web di Glovo, alla sezione “Diventa un glover”. Attenzione però, bisogna essere in possesso di un mezzo (bicicletta o motorino) e di uno smartphone.

“Ordinare e richiedere a casa il pranzo, la cena oppure un semplice spuntino non è più un evento raro: secondo l’ultima rilevazione condotta da Focus/Mgmt il food delivery in Italia ha un mercato potenziale di 7 milioni di persone per un valore di 2,4 miliardi di euro, con una crescita dell’11% annuo – spiega Dario Baroni, chief marketing officer di Mc Donald’s Italia – È un trend in continua crescita non solo in Italia, ma in tutto il mondo, per questo abbiamo scelto di lanciare il servizio di Mc Delivery. Siamo partiti da Milano e Roma e adesso siamo curiosi di vedere i primi riscontri in Sicilia, dove il business della home delivery è in ascesa. Il nostro obiettivo è quello di offrire il servizio nell’80% del Paese entro la fine del 2018″.