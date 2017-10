Glovo, l’app di anything delivery che consente agli utenti di acquistare e ricevere tutte le tipologie di prodotto da qualsiasi ristorante e negozio presente in città, arriva a Palermo.

La startup nata a Barcellona

La startup, nata a Barcellona nel 2015 e arrivata in Italia un anno e mezzo fa, sta rivoluzionato il mondo del delivery, dando la possibilità agli utenti dell’app di acquistare, ricevere e inviare tutto ciò che vogliono, dovunque all’interno della loro città. In pochi minuti Glovo consegna il pranzo in ufficio o la cena a casa, porta un mazzo di fiori o un mazzo di chiavi, ritira la giacca in tintoria o va a fare la spesa.

Ogni cliente ha la possibilità di scegliere tra diverse categorie – dedicate ai diversi bisogni quotidiani – di ordinare uno o più prodotti, o di richiedere un semplice servizio di ritiro/ consegna, e di seguire l’intero avanzamento del suo ordine tramite il sistema di localizzazione del glover (il corriere di Glovo che gli viene assegnato).

Milano è stata la prima città italiana in cui è arrivata Glovo, che, a giugno di quest’anno, ha lanciato il servizio anche nella capitale. Il successo dell’app nel nostro Paese è ormai alla pari di quello riscontrato in Spagna. Infatti, la startup in Italia si è costruita una rete solida e fedele, composta da oltre 100.000

utenti, 1.000 partner e 2.000 glover, che risulta in continua espansione.

Glovo arriva arriva a Catania e Palermo

Anche a livello territoriale, Glovo si sta espandendo ulteriormente, arrivando nel mese di ottobre fino in Sicilia. Appena un paio di settimane fa il servizio è stato lanciato a Catania, dove ha già conquistato più di 100 nuovi clienti, e oggi arriva anche a Palermo. “Andiamo avanti con la Sicilia; tra Glovo e il popolo siciliano è stato subito amore e siamo felici di espanderci già a Palermo.” ha dichiarato Matteo Pichi – Country Manager di Glovo Italia.

Per la prima settimana, l’app sarà attiva nell’area del centro, ma già da lunedì prossimo tutti i palermitani potranno utilizzarla. Il contenuto è molto ricco, con oltre 80 ristoranti e negozi tra i quali è possibile scegliere, e un’offerta ancora più vasta in termini di prodotti acquistabili. Naturalmente, con la prospettiva di accrescere costantemente il network di partner, le proposte di Glovo per i clienti di Palermo diventeranno via via sempre più numerose, e, di pari passo, continueranno gli investimenti in funzionalità volte al miglioramento della user experience.

Glovo ricerca corrieri

Come a Catania, anche a Palermo la flotta iniziale di glover, in bicicletta o motorino, è già piuttosto numerosa: sono circa 60 i ragazzi pronti a collaborare con Glovo per soddisfare le richieste dei cittadini. E la ricerca di corrieri è ovviamente ancora attiva, con l’obiettivo di formare un gruppo tanto grande da riuscire a portare a termine tutti gli ordini in modo efficace ed efficiente in qualsiasi momento.

Tutti i palermitani possono beneficiare di una prima consegna gratuita, inserendo il codice AMUNÌ nella sezione dedicata ai codici promo e ordinando poi ciò di cui hanno bisogno.

A proposito di Glovo

Glovo è un’app che ti permette di acquistare, ricevere e inviare qualsiasi prodotto in pochi minuti ovuque nella tua città.

Glovo ha più di 250.000 utenti e 3.000 partners. Attualmente il servizio è disponibile a Milano, Roma, Catania,

Barcellona, Madrid, Parigi, Valencia, Zaragoza, Siviglia, Malaga, Alicante, Bilbao, Palma e Palermo.