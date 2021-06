I contagi scendono, e a meno di colpi di scena, anche la Sicilia diventerà zona bianca dal 21 giugno. Ieri si sono registrati 284 nuovi positivi in tutta la Regione con con un tasso di positività al 2,1%. Continuano a scendere i ricoveri e quasi tutti gli ospedali dell’Isola stanno riconvertendo i reparti Covid in ordinari.

La situazione dei contagi in Sicilia registra un dato significativamente positivo anche per quanto riguarda il confronto con la settimana precedente. I dati divulgati dalla Fondazione Gimbe riferiti alla settimana 2-8 giugno evidenziano una performance in miglioramento sui casi attualmente positivi al covid per 100.000 abitanti (sono 158, il 24,5% in meno).

Il governatore Musumeci cerca di arginare un’eventuale recrudescenza dei contagi istituendo zone rosse circoscritte là dove si segnala un anomalo aumento dei casi. Questa mattina è stata infatti firmata una circolare che istituisce un’altra zona rossa in provincia di Palermo: si tratta del piccolo comune di Gratteri.

Uno scenario nel complesso incoraggiante che fa ben sperare in un’estate tranquilla e senza grosse restrizioni. Continua intanto a ritmo serrato anche la campagna vaccinale nonostante ieri sera il dirigente generale del Dasoe ad interim, Mario La Rocca con una circolare abbia deciso per la sospensione dell’utilizzo del siero AstraZeneca per quanto riguarda solo le prime dosi. Ma gli open day programmati sono stati confermati e continueranno con la somministrazione di Johnson & Johnson.

Oggi inoltre arriva il consueto monitoraggio della cabina di regia nazionale che assegna i colori alle regioni, e si attende l’ufficialità del passaggio in zona bianca di altre sei regioni, Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia Romagna, Puglia e provincia autonoma di Trento che si andranno ad aggiungere a Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Liguria, Veneto, Umbria e Abruzzo. In tutto saranno dodici le regioni e una provincia autonoma a tornare in bianco, per un totale di quasi 41 milioni di cittadini in totale.

