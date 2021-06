La Sicilia ha deciso di sospendere in via cautelativa l’impiego del vaccini AstraZeneca sotto i 60 anni. E’ successo ieri sera subito dopo la notizia del decesso di una 18enne di Sestri Levante ricoverata domenica al San Martino di Genova dopo una trombosi al seno cavernoso e che era stata vaccinata con AstraZeneca il 25 maggio nell’open day per gli over 18. La decisione è stata presa in attesa del pronunciamento del Cts.

La sospensione arriva con una circolare firmata dal dirigente generale del Dasoe ad interim, Mario La Rocca. Lo stop al siero anglosvedese ha decorrenza immediata e riguarda comunque solo le prime dosi.

Il testo della circolare. «”Alla luce delle recenti notizie di stampa relative alle posizioni assunte dal Presidente del Comitato Tecnico Scientifico – si legge nella circolare – in riferimento al bilancio rischi/benefici circa la somministrazione del vaccino Vaxzevria ai soggetti di età inferiore ai 60 anni, e in attesa di un pronunciamento ufficiale da parte del medesimo organo, si dispone in via cautelativa la sospensione con effetto immediato della somministrazione del vaccino AstraZeneca a tutti i cittadini di età inferiore ai 60 anni”.

Gli Open day programmati in Sicilia e previsti da oggi fino a domenica sono confermati e continueranno con la somministrazione di Johnson & Johnson.

In attesa della decisione definitiva del Cts si va verso la sospensione della somministrazione di AstraZeneca come prima dose ai giovani, resta aperto il dibattito anche sulla possibilità di somministrare in futuro un altro tipo di vaccino agli under 60 che hanno ricevuto la prima dose con AstraZeneca.

