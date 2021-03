Il presidente della Regione Musumeci lo aveva detto sabato al Generale Figliuolo in visita in Sicilia: “La Sicilia diventerà una macchina da guerra, ma adesso ci devono dare le cartucce“.

Oggi la dichiarazione del governatore che ribadisce nel corso di una intervista al quotidiano “La Verità”: “Sicilia è pronta anche a comprare il vaccino Sputnik per portare avanti la campagna vaccinale.

“Siamo tra le regioni più virtuose per vaccini inoculati, ma tra qualche giorno non avremo più fiale. Se i vaccini dovessero tardare dai canali ufficiali, non avremmo difficoltà a guardare altrove”.

Poi ha parlato dell’iniziativa dei vaccini presso le parrocchie: “La Conferenza Episcopale siciliana ha abbracciato la proposta con entusiasmo. Volevamo lanciare anche un messaggio etico: è la festa della Resurrezione, del ritorno alla vita”.

In merito allo Sputnik anche nel Lazio partirà una sperimentazione scientifica per testarne l’efficacia sulle varianti e stabilire se possa essere usato come richiamo dopo la prima somministrazione con un altro vaccino. In Campania invece, in attesa del via libera di Ema e Aifa, è stato già firmato un accordo per l’acquisto.

