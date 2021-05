Per scongiurare la possibilità che possano scadere e vadano perse, le dosi del vaccino di AstraZenaca rifiutate dagli over60 siciliani saranno ridistribuite nelle regioni rimaste senza che ne hanno fatto richiesta.

Questa la decisione commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo in merito alle 135mila dosi non utilizzate nell’Isola.

Le dosi rimaste in frigo in Sicilia, Campania e Calabria andranno in Veneto, Piemonte e Friuli che da giorni chiedono al governo di poterne usufruire per poter così accelerare nelle vaccinazioni. La Sicilia ne aveva già donato circa 50mila alla Puglia che aveva quasi esaurito le scorte dello stesso vaccino.

In Veneto tutti lo voglio e l’utilizzo del vaccino anglo-svedese è all’80%,contro il 40%-60% rilevato nel centro-Sud.

