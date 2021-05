AstraZeneca si o no? Quel che è certo è che la valanga di informazioni che si susseguono ogni giorno sul vaccino anglo-svedese non fa che confondere la gente allontanandola dalla scelta di farsi vaccinare.

Dopo le morti sospette di qualche mese fa che avevano indotto l’Ema e L’Aifa a decidere di destinarlo soltanto agli over 60, sono cambiate le indicazioni. Adesso AstraZeneca sarà destinato anche alla fascia d’età 50-60 anche se sulla questione sta ancora discutendo il Comitato tecnico-scientifico, cui è stato chiesto un parere.

Prima di esprimersi però l’organismo scientifico avrebbe chiesto al commissario straordinario Figliuolo un report sul numero di persone ancora da vaccinare nella fascia 50-60, considerando che ai vaccinati per età vanno sommati gli under 60 già vaccinati per categoria (docenti e forze dell’ordine in primis).

Ma alcune Regioni si sono portate avanti e hanno già disposto questa indicazione, al fine di sbloccare le scorte del vaccino ancora in freezer. Stiamo parlando del Lazio, ma anche della Sicilia che seguirà le indicazioni di un’ordinanza del Presidente della Regione Nello Musumeci dove sta scritto “Dalle ore 20 del 6 maggio i soggetti in età compresa fra i 50 e i 59 anni (nati fra il 1962 e il 1971) hanno la facoltà di prenotare, nei modi e termini previsti dalla vigente normativa (sulla piattaforma nazionale qui), la somministrazione del vaccino Vaxzervia (AstraZeneca). L’avvio delle somministrazioni ai predetti soggetti, fermo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia, è previsto a partire dal 13 maggio 2021″.

A complicare tutto, almeno dal punto di vista psicologico, è arrivata anche la scelta dell’Ue di non rinnovare il contratto per i vaccini anti-Covid sviluppati da AstraZeneca oltre la scadenza dell’attuale contratto, prevista alla fine di giugno. Una decisione che ha ulteriormente allontanato la popolazione dall’idea di accedere al vaccino anglo-svedese.

Tutto ciò non fa che aumentare lo scetticismo con il conseguente rallentamento della campagna vaccinale in Sicilia che vanta già il triste primato di ultima in classifica in Italia per somministrazioni.

